Debat sur les inondation á Rufisque: "Le CCJAT fustige les sorties désastreuses et mensongères du DG de l’APIX et du Ministre Oumar Guèye." Porte-parole.

le Collectif Citoyen Jog Aar Teungedj (CCJAT), a tenu sa réunion publique d’informations, qui avait pour objectif principal le partage et l’harmonisation des informations sur les objectifs du collectif qui veut prendre en charge des spécificités de Rufisque dans la gestion du projet.

Il s'agit surtout "d'une bonne mobilité des personnes par des passerelles, une meilleure mobilité pour les véhicules et une rectification des impacts négatifs du TER sur l’assainissement en particulier les canaux à ciel ouvert." peut-on lire dans le rapport. En outre, la majorité des intervenants ont fustigé "les sorties désastreuses et mensongères du DG de l’APIX et du Ministre Oumar Guèye." Pour terminer le Collectif Citoyen Jog Aar Tengeudj donne un ultimatum 20 jours à l’État central pour "le lancement des travaux d’installation des passerelles chaque 500 mètres en vue de l’urgence de la rentrée des classes; la réouverture de la voie de contournement de Layousse pour les véhicules et les piétons; un plan d’urgence inondations pour sortir les populations des zones inondées des eaux; des travaux d’assainissement pour réparer les coupures et rétrécissement des canaux de l’Ouest et du Nord par le TER"