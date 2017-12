Débat sur le Cfa : Michaëlle Jean a-t-elle livré Kako Nubukpo à la France pour avoir un second mandat ?

L’ancien ministre togolais Kako Nubukpo, qui a récemment perdu son poste à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a été l’absent le plus présent ce samedi, à l’occasion de la Conférence internationale de Dakar contre la servitude monétaire et pour la monnaie africaine.

En effet, à la lumière de la déclaration lue à la fin de la rencontre en soutien au co-directeur du livre intitulé Sortir l’Afrique de la Servitude monétaire. A qui profite le F Cfa ?, il s’avère que « les positions de Monsieur Kako Nubukpo étaient largement connues et médiatisées avant ses prises de fonction à l’OIF…et qu’il avait toujours considéré que la mission économique dont il avait la charge ne pouvait être découplée de la question monétaire».

« Le calendrier électoral et la remise en balance du poste de secrétaire général de la Francophonie, fin 2018, où Madame Jean se retrouve en difficultés, ne sont pas étrangers à l’éviction précipitée de M.Nubukpo », renseignent les souteneurs. Le Pr. Demba Moussa Dembélé et Cie sont d’autant plus convaincus de ce complot que « Madame Jean ne faisait pas partir de la délégation d’Emmanuel Macron lors de sa tournée africaine en novembre dernier ». « La tribune de Monsieur Nupupko dans le Monde Afrique a achevé de savonner la planche », se laissent-ils convaincre.

« « Face à cette décision honteuse et inacceptable de la secrétaire générale de la Francophonie, sur instruction des chefs d’Etat africains, nous, participantes et participants à la conférence internationale de Dakar contre la servitude monétaire et pour la monnaie africaine…dénonçons l’attitude honteuse des chefs d’Etat africains qui utilisent des institutions régionales ou internationales pour régler des comptes à leurs adversaires », termine le texte ; non sans appeler « toutes les forces vives des pays africains à intensifier le combat contre la servitude volontaire ».