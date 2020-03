Débat sur le 3ème mandat / Mohamed Ndiaye Rahma : « Il est prématuré et hors contexte… »

Le président du mouvement Rahma a donné hier, lors d'un meeting pour l'unité de l'Apr, son avis sur le débat relatif au 3ème mandat du président de la République. Selon l'ambassadeur itinérant, les gens vont très vite en besogne en ce qui concerne cette affaire, car l'heure est à la poursuite des chantiers en cours et à l'élaboration d'autres programmes pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Parlant de ce débat, Mr Ndiaye dira "qu'il est prématuré, stérile et hors contexte" et au moment opportun, le concerné se chargera d'informer les sénégalais de sa décision conformément aux lois et réglements, même si, dit-il, la loi lui permet de briguer un autre mandat...