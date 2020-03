Débat sur le 3e mandat/ Mame Mbaye Niang ‘recadre’ ses camarades : « M. Boun Abdallah Dione et Mbaye Ndiaye ont parlé sans l’aval du président. Tous ceux qui alimentent ce débat veulent le déstabiliser… »

Le chef de cabinet du président de la république s’est prononcé au cours d’un entretien sur la Sen Tv sur certaines questions brulantes de l’actualité notamment celle liée au 3e mandat.







Une question qui est très agitée ces derniers jours surtout dans le camp du président. Les récentes sorties de l’ancien premier ministre Mahamad Boun Abdallah Dione ainsi que celle du directeur des structures de l’alliance pour la République, Mbaye Ndiaye, n’ont pas laissé indifférent l’ancien ministre de la jeunesse.







« Je vous rappelle que Mbaye Ndiaye est loyal au président de la république. Il est aussi bien expérimenté en matière de processus électoral » reconnait ainsi Mame Mbaye Niang à l’endroit de son camarade Mbaye Ndiaye.



Mais, selon le chef de cabinet du PR, cela ne doit pas l’inspirer pour parler de la question du mandat alors qu’il n’a pas été mandaté par le patron de l’Apr. « Je pourrais même dire que ce n’est pas Mbaye Ndiaye chargé des structures qui a parlé… » Ajoute-t-il.







Mame Mbaye Niang, évoque le même cas chez l’ancien premier ministre qui s’est prononcé sur la question dans une télévision de la place. « Il ne s’est pas concerté avec le président sur cette question. Il n’a fait que parler pour lui-même ».







Estimant qu’il est la voix la plus autorisée, Mame Mbaye Niang ira jusqu’à exprimer une certaine désolation et amertume. « Le président de la république n’a même pas voulu que cela puisse être l’objet d’un débat car, concevant que tous ceux qui alimentent ce débat sont contre le pouvoir qui a déjà entamé la phase 2 de son programme et qui voudrait exclusivement s’y concentrer ».







Toujours dans ses propos, le chef de cabinet du président de la république veut rappeler aux sénégalais que « ces gens parlant du 3e mandat, sont simplement contre le pouvoir et ne marchent que sur leur propres intérêts. Ils sont contre nous s’ils veulent ramer à contre courant. Ils parlent de choses alors qu’ils n’ont même pas l’aval de leur leader. Ceux qui agissent pour mettre en mal le président et les populations sont contre nous et sont contre le président Macky Sall ».