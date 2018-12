Débat public avec le Président : La réponse sèche d’Ismaïla Madior Fall à Sonko

Le candidat du PASTEF, M. Oumane Sonko, on le sait, a invité le chef de l’Etat Macky Sall et même les autres candidats de l’opposition, à un débat public sur les programmes. En meeting de remobilisation des troupes tenu à Sant Yalla, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, a tenu à mettre M. Sonko à sa place.

« J’ai entendu un candidat défier le président de la République pour l’inviter à un débat. Je dis oui il en a peut-être le droit. Mais il ne faut pas oublier une chose, il y a que la démocratie et le suffrage universel qui autorisent tout le monde à avoir des prétentions pour diriger un pays et c’est légitime, on n’a aucun problème par rapport à ça. Mais il faut quand même que les gens sachent raison garder et que chacun reste à sa place. Vous ne pouvez pas être un politicien qui a été député par la grâce du plus fort reste, vous n’avez qu’un siège à l’Assemblée nationale, vous n’avez jamais été chef de service, vous n’avez jamais été directeur, vous n’avez jamais été ministre, jamais été premier ministre vous n’avez jamais exercé aucune responsabilité éminente de l’Etat et vous voulez défier quelqu’un qui est président de la République en exercice, président de l’Assemblée nationale, premier ministre, ministre, directeur général et qui est donc riche d’une expérience d’État extraordinaire »



Il faut que les uns et les autres connaissent leur place, a ajouté IMF. Le Garde des sceaux d’ajouter à l’attention du leader de Pastef toujours que quand vous êtes seul député, vous n’avez aucune expérience d’Etat, vous ne pouvez pas comme ça défier le président Macky Sall qui a eu ce parcours.



« Les tournées qu’on est en train de faire à Rufisque, l’accueil et la mobilisation des populations pour la réélection du président Macky Sall dans notre ville montrent que les populations ont compris le travail accompli par le président, ils ont compris ce que le président a fait et ce qu’il envisage de faire lors de son deuxième mandat ». « Aujourd’hui dans notre département nous avons la conviction que le président de la république est largement majoritaire et qu’ici si nous allons à des élections, le candidat aura moins 70% », ajoutera t’il.



À l’opposition qui accuse le candidat Macky de vouloir « voler » les élections il dira « dans notre pays il ne peut pas avoir de hold-up électoral, nous sommes dans un pays où on vote depuis 150 ans. Nous avons tenu 10 présidentielles, nous avons organisé plus d’élections que la France. Nous avons connu deux alternances et l’alternance c’est l’indicateur par excellence de la démocratie. Nous avons un des meilleurs systèmes électoraux au monde, ce qui fait qu’aujourd’hui beaucoup de pays africains viennent visiter l’expérience du Sénégal et s’en inspire. Nous avons dépassé la fraude électorale dans notre pays. Nous avons un système électoral fiable, transparent et nous appelons les populations à se mobiliser, à voter pour le président Macky Sall qui est le meilleur profil, et pour qu’on puisse triompher le soir du 24 février.»