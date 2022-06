Débat d’orientation budgétaire : Abdoulaye Daouda Diallo dégage les grandes lignes de la politique budgétaire.

Face aux députés ce matin, le ministre des finances et du budget a dégagé les grandes pistes d’investissement du gouvernement dans les secteurs de l’économie, de la santé, de éducation, sécurité et assainissement.



Même s’il se félicite des grands efforts fournis pour la réalisation de certains projets et programmes au grand bonheur des populations du pays, Abdoulaye Daouda Diallo souligne tout de même que le gouvernement ne se limitera pas seulement à ces bons résultats enregistrés.



Il compte ainsi poursuivre les efforts et sa politique de financement sera essentiellement ancrée d’une part sur le recours à un endettement prudent axé sur les ressources concessionnelles et d’autre part sur des partenariats public-privé bien maitrisés…