À L'Assemblée nationale dans le cadre du débat d'orientation budgétaire 2022, le ministre de l'économie, des finances et du budget a salué les efforts importants consentis par le gouvernement en 2022 pour la concrétisation des projets et programmes.



"En 2020, dans l'épicentre de la pandémie, nous avions réussi à faire 1,3% de croissance, alors que la quasi-totalité des États de la planète se trouvaient en récession. En 2021, notre pays avait déjà retrouvé le chemin d'une croissance forte puisque nous affichions le taux très appréciable de 6,1%. En 2022 malheureusement, le Sénégal subira comme tant d'autres pays, les effets ravageurs du triptyque"choc pétrolier- inflation - crise alimentaire. Mais le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré du PSE, le PAP2A, qui est notre antidote à la crise, nous permettra tout de même de faire 5,1% de croissance, selon nos dernières projections", a renseigné le ministre de l'économie et des finances Abdoulaye Daouda Diallo qui s'est félicité aussi de la "forte progression du budget" du Sénégal depuis l'avènement du président Macky Sall...