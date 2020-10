Débat avec le Chef de l’État sur les inondations : Habib Sy revient à la charge et propose même une date.

Jeudi 15 novembre 2020! C’est la date choisie par l’ancien ministre libéral Habib Sy pour l’organisation du débat entre lui et le Chef de l’État Macky Sall sur les inondations. Un débat qu’avait souhaité le Président Macky Sall « contre n’importe qui » lors du conseil Présidentiel sur le relance de l’économie. Et pour Habib Sy qui avait été un des premiers à relever le défi, le 15 Novembre est la date idéale.



« En principe, l’hivernage prend fin au mois de novembre au Sénégal. À l’époque coloniale, un coup de canon était tiré à Gorée, le 15 novembre, pour annoncer que l’hivernage a cessé. Je propose au président Macky Sall, que cette date symbolique soit retenue, pour l’organisation de notre débat sur les inondations, le jeudi 15 novembre 2020 », a-t-il fait savoir.



Il a ainsi invité les télévisions et autres organes de presse, à prendre toutes les dispositions utiles, pour que ce débat se tienne dans les meilleures conditions. Et Habib Sy de féliciter le Chef de l’Etat Macky Sall, « pour cette initiative sans précédent, que l’histoire retiendra comme une des plus grandes avancées de la démocratie au Sénégal ». La balle semble donc être dorénavant dans le camp du pouvoir...