Débat avec Macky Sall/Babacar Lo Ndiaye « recadre » Sonko : « Si ce n’était pas la politique définie par le système, vous ne serez jamais inspecteur des impôts. Vous êtes un mauvais patriote »!

Invitant le président de la République à un débat sur la politique que mène le régime en place, le leader de « Pasteef » s’est vu tacler par certains membres du camp présidentiel.



C’est le cas avec Babacar Lo Ndiaye, chargé de mission à la présidence, qui estime que « Ousmane Sonko est un mauvais patriote et qu’il doit édifier le peuple sur l’origine licite de ses biens ».



Selon ses dires, il a été surpris lorsqu’il a entendu Sonko défier le président de la République autour d’un débat. « Quel paradoxe pour quelqu’un qui n’a jamais été directeur ou même chef de centre comme on le dit dans le jargon de la direction générale des impôts et des domaines(DGID). Comment peut-il prétendre diriger le Sénégal qui regorge de cadres beaucoup plus méritants que lui, de femmes et d’hommes de valeurs ? » poursuit-il.



Pour le président de la Convergence des forces républicaines(CFR), l‘ancien inspecteur des impôts « ferait mieux de faire recours à un programme viable, pertinent, efficient et efficace ». « C’est une personne qui aime se lancer dans le populisme, la calomnie et le faux et usage de faux », caractérise-t-il.



« Les Sénégalais, selon lui, doivent bien distinguer les genres de personnes comme Sonko qui se cache derrière les lobbies et qui les bluffent avec ses discours faux et qui ont des tournures de contre-vérités ».