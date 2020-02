Débat autour du Mandat présidentiel : La CCR se démarque et cloue au pilori les propos de Barthélémy Dias

Les propos de Barthélémy Dias sont jugés par la CCR d'irresponsables, dangereux et aux conséquences qui peuvent être préjudiciables à l'unité́ et à la cohésion nationale. La Convergence des Cadres Républicains en réunion ce vendredi, rappelle que le Sénégal est un modèle de coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses, par conséquent, notre vivre ensemble est au-dessus de nos clivages et ambitions. Selon la CCR, toute prise de position tendant à̀ mettre en opposition les confessions, doit être banni de l'espace politique. C'est pourquoi, la CCR invite Monsieur Barthélémy Dias à accepter son erreur et à faire preuve de retenue la prochaine fois. " Tout le monde peut exprimer ses convictions sans toucher à̀ ce qui fait du Sénégal un exemple salué dans le monde", rappellent les républicains qui examinaient la situation nationale du pays. Relativement à la vie du parti, la CCR se démarque totalement du débat malsain et divertissant autour du mandat présidentiel. Pour la Convergence des Cadres Républicains, les animateurs de ce débat n'engagent nullement l'Alliance Pour la République, aujourd'hui occupée et mobilisée par la mise en œuvre du PAP 2 du Plan Sénégal Émergent qui a fini de prouver sa pertinence.

Pour la CCR, toute démarche ou propos n'allant pas dans le sens d'un engagement derrière le Président Macky Sall pour la réalisation des cinq accès universels, ne saurait occuper leur attention. La CCR exhorte ses membres ainsi que l'ensemble des militants de l’APR à la mobilisation derrière le président de la République pour la satisfaction des besoins de nos concitoyens.