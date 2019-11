Débat autour du 3ème mandat : ‘’Nous attendons que Macky Sall clôt le débat par un acte concret’’ (Youssouf Mbow, Sg du Rassure)

‘’Macky Sall en est à son deuxième et dernier mandat et ce débat ne devrait pas défrayer la chronique, car clair comme l’eau de roche’’ a affirmé le secrétaire général du mouvement du Rassemblement pour la Solidarité et l’Unité dans la République (RASSURE), Youssouf Mbow. Pour ce dernier, Macky Sall a l’obligation de signifier à travers un acte concret qu’il ne briguera pas un 3 ème mandat et l’organisation Rassure qu’il dirige l’attend fortement sur cette question. Youssouf Mbow se prononçait à l’occasion du renouvellement du mouvement Rassure tenu ce samedi 2 novembre et inscrit sous le l’interrogation ‘’l’engagement politique et écologique: sacerdoce ou sinécure ?’’