De retour de Ziguinchor : la sécurité de Sonko victime d’un grave accident, deux morts et plusieurs blessés

Le leader de Pastef Ousmane Sonko était à Ziguinchor la semaine dernière. Le Week end, ses partisans et ceux de Doudou Ka se sont même illustrés de la plus mauvaise des manières alors que le désormais candidat à la mairie de Ziguinchor rentrait sur Dakar. Mais l’actualité cette fois concerne sa garde rapprochée qui a été victime d’un accident tout à l’heure vers Nioro. Deux morts ont été enregistrés et plusieurs blessés. Sur les réseaux sociaux Ousmane Sonko s’est dit meurtri par cet accident. « De retour de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment nous déplorons deux décès et quatre blessés. Nous sommes meurtris mais acceptons la volonté divine. Nous les pleurons en pensant surtout à leurs familles. O Seigneur, O Seigneur, enveloppe les de ton Pardon et ta Miséricorde » a-t-il posté.