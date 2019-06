De retour dans sa base de Kaolack, Mimi Touré exhorte les jeunes et les femmes à faire face aux diffuseurs de fausses nouvelles. 

De retour dans sa base politique ce week-end, la nouvelle Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental, Mimi Touré a réuni ses lieutenants dans tous les quartiers de Kaolack pour les remercier pour leur engagement et les engager à rester sur le terrain pour continuer à expliquer les politiques de développement que le Président Macky Sall va continuer à mener au benefice des populations de Kaolack et du Sénégal.

Elle a appelé ses responsables à être des boucliers pour le Président contre, dit-elle, « les grands perdants du scrutin présidentiel dernier qui pensent pouvoir prospérer autrement que par les urnes en diffusant des fausses nouvelles de nature à troubler la stabilité du pays».

L’ancien Premier ministre a demandé à ses militants de se concentrer sur la défense du régime tout en continuant à cultiver la cordialité avec les autres responsables de l’APR et de Benno Bokk Yaakaar.