De retour aujourd'hui à Dakar à bord d'Air Sénégal / Ce qui attend le Président Sall entre inondations, accidents et débats politiques

Le Président Macky Sall devrait débarquer à Dakar aujourd'hui même aux environs de 23 heures. Ceci après un périple de plusieurs jours qui l'a amené, d'abord à Biarritz où il prenait part au sommet du G7 en tant que Président du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique du 24 au 26 août dernier et ensuite au Japon pour les besoins de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui s'est tenu à Yokohama du 28 au 30 août. De son crochet dans la capitale Française, le Président de la République devrait prendre Air Sénégal pour faire cap sur Dakar.



Un retour au bercail qui devrait s'effectuer dans un contexte particulier marqué par la recrudescence des accidents et surtout par l'équation majeure des inondations. En effet, les dernières pluies enregistrées ont englouti beaucoup de maisons et coupé d'innombrables routes dans plusieurs localités du Sénégal avec une certaine acuité à Dakar, Touba et dans le Ndoucoumane principalement. Il trouvera aussi un landerneau politique bruissant de grogne, notamment avec le débat sur le dialogue national qui traverserait une zone de turbulences.