De la logique frelatée de Mody Niang (Assane Seck, enseignant à la Gueule-Tapée)

“S’il est coupable, il doit certainement être condamné” dixit Mody Niang. Voilà la quintessence qui devrait être retenue du long brûlot publié sur votre site par Mody Niang qui se singularise depuis le début de l’alternance de 2012 par une opposition haineuse contre le régime en place tout en voulant se cacher derrière le manteau d’intellectuel non-partisan. Dans un texte-réquisitoire, il rappelle pêle-mêle les différents scandales de la république qui selon lui sont restés impunis pour conclure que le procès de Khalifa Sall est par conséquent injuste. Au détour d’une petite phrase ensevelie dans une foule de mots pour qu’elle ne se fasse pas remarquer, il consent du bout de sa plume que si le maire de Dakar est coupable, il doit être condamné. Ce donneur de leçon a comme logique scabreuse le raisonnement suivant: il y’a des voleurs qui ne sont pas devant la justice donc aucun voleur ne devrait être devant la justice. Un raisonnement à renverser Aristode, le père de la logique formelle!

Si Mody Niang est vraiment un militant de la lutte contre l’impunité il devrait plutôt se désoler que les Dakarois aient été délestés de 1800 millions qui auraient bien soulagé nos écoles publiques délabrées ou amélioré le cadre de l’hôpital municipal Abass Ndao qui manque de tout. Et ensuite, Mody Niang devrait se battre pour que les autres détourneurs de deniers publics dans la nature rejoignent Khalifa Sall. Là, nous l’aurions pris au sérieux. En somme, Mody Niang est comme l’hygiène qui se cache sous la peau d’une chèvre, c’est un politicien pur jus qui a choisi son camp, celui de l’opposition et du maire de Dakar, c’est son droit constitutionnel et il a le loisir de l’exercer comme bon lui semble seulement qu’il l’assume et arrête de nous faire prendre les vessies pour des lanternes! Sa petite phrase embusquée est la seule qui vaille la peine d’être retenue dans le contexte du procès du maire de Dakar “s’il est coupable qu’il soit condamné”. Je rajouterai: s’il n’est pas coupable qu’il rentre chez lui comme Macky Sall qui allât le même jour dormir dans son lit après sa convocation à la Division des Investigations Criminelles en 2010. En attendant, que Mody Niang arrête de pontifier et qu’il s’assume comme le politicien qu’il est.



Assane Seck, enseignant à la Gueule-Tapée