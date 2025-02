De l’ivresse au scandale : Ah. Ndiaye, l’ardoise de 54 000 oubliée bar « Beureub Sangame » avant l’attaque du domicile de la mère d’Ousmane Sonko

L’affaire de l’attaque du domicile de la mère d’Ousmane Sonko à Ziguinchor prend une nouvelle tournure. Selon L’Observateur, Ah. Ndiaye, l’ingénieur en génie civil de 31 ans, aurait passé une partie de la journée dans un bar avant de s’en prendre à la famille du Premier ministre. Mieux, il aurait laissé une ardoise impayée de 54 000 FCFA au bar « Beureub Sangame », où il est décrit comme un habitué.



Une halte bien arrosée avant l’échauffourée



Avant de se rendre aux HLM Néma, Ah. Ndiaye et un de ses amis auraient fait un détour festif par le bar « Beureub Sangame », bien connu des noctambules de Ziguinchor. Selon Pascal, le gérant de l’établissement, le suspect est un client régulier, toujours jovial et respectueux.



« Ah. Ndiaye est un habitué des lieux. Il n’a jamais eu de problème avec nous. Il s’amusait avec tout le monde et a toujours payé ses consommations », a confié Pascal à L’Observateur.



Mais ce jour-là, le scénario a pris une autre tournure. Après une consommation excessive d’alcool, l’ingénieur aurait quitté le bar précipitamment, laissant une ardoise de 54 000 FCFA impayée.



« Pour cette fois-ci, Ah. Ndiaye, qui a été interpellé par la police, nous a laissé une ardoise de 54 000 FCFA », a ajouté le gérant du bar.



Un enchaînement d’événements troublants



Quelques heures après cette escapade alcoolisée, Ah. Ndiaye s’est présenté devant le domicile de la mère d’Ousmane Sonko, où il a insulté et menacé la famille du Premier ministre. Selon L’Observateur, il n’a jamais caché son hostilité envers Ousmane Sonko, qu’il tient pour responsable des difficultés de son ancienne entreprise.



Arrêté le même jour et placé en garde à vue au commissariat de Yamatogne, il a reconnu les faits tout en suppliant la justice de lui accorder sa clémence.



Une affaire qui soulève des questions



Entre une ivresse incontrôlée et des motivations politiques profondes, l’affaire Ah. Ndiaye divise l’opinion. Était-ce un acte isolé sous l’effet de l’alcool, ou un acte prémédité déguisé en perte de contrôle ?



Alors qu’il doit être déféré devant le procureur ce mercredi, l’affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements. Une chose est sûre : même derrière les barreaux, Ah. Ndiaye devra tôt ou tard régler son ardoise… au bar comme devant la justice.