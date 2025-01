De l'Amour à la Réclusion: Un maçon condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour pédophilie dans le département de Tivaouane

Dans une affaire qui a secoué le département de Tivaouane, un maçon nommé N. Ciss a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour pédophilie. Selon le journal L'Observateur, cet homme, qui travaillait sur un chantier dans un village local, a développé une relation amoureuse avec une jeune fille de 15 ans, événement qui a rapidement pris une tournure tragique.



L'Observateur rapporte que les faits remontent à la nuit d'août 2020. Alors que les parents de la jeune fille dormaient, N. Ciss aurait frappé discrètement à la porte de sa compagne. Invité dans sa chambre, une relation sexuelle a eu lieu, mais la version des événements diverge entre les parties impliquées. N. Ciss affirme que la relation était consentie, déclarant: «J'étais en couple avec elle. Une nuit, je suis parti la voir chez elle. Dans sa chambre, on était en train de discuter et c'est ensuite qu'on a décidé d'entretenir des rapports sexuels. Elle était consentante. C'est elle qui m'a laissé entrer dans sa chambre et je ne l'ai pas forcée pendant l'acte sexuel.»



Cependant, la jeune fille et sa famille soutiennent une tout autre version des faits. La victime aurait confié que N. Ciss l'aurait surprise dans son sommeil: «Il m'a trouvée en train de dormir. J'étais presque nue parce qu'il faisait chaud. Il a enlevé mon slip avant de me pénétrer», révélant ainsi un acte non consenti.



Suite à ces événements, les parents ont immédiatement conduit leur fille à l'hôpital où un examen médical a révélé une déchirure hyménale ancienne. Armés de ce certificat médical, ils ont porté plainte pour viol, pédophilie et détournement de mineure.



Devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès, N. Ciss a été jugé. Le procureur de la République a émis des doutes sur les accusations de viol et de détournement de mineure mais a insisté sur la culpabilité de N. Ciss pour pédophilie, demandant une condamnation à cinq ans de réclusion criminelle. Le juge a finalement suivi ces recommandations, condamnant ainsi le maçon à cette peine.



Cette affaire met en lumière les complexités des relations entre adultes et mineurs, les questions de consentement et les conséquences judiciaires qui en découlent. Elle soulève également des questions sur la protection des jeunes et la responsabilité des adultes dans les interactions sociales et personnelles.



L'Observateur continue de suivre de près cette histoire, qui rappelle à la communauté l'importance de la vigilance et de l'éducation autour des questions de consentement et de protection des mineurs.