De Grand-Dakar aux Parcelles Assainies : Amadou Bâ nous plonge dans son royaume d’enfance…

L’ancien premier ministre a accordé un entretien à Senepeople dans sa rubrique « Instant T ». Entre révélations et confidences, le candidat à la présidentielle du 24 mars 2024 revient largement sur ses premiers pas dans ce quartier populaire de Grand Dakar. Des anecdotes et des souvenirs, on en a beaucoup découvert au terme de cette séance inédite de question-réponse.