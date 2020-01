Davos 2020 : Macky Sall, une des voix de l'Afrique dans un contexte socio-économique particulier.

Les besoins et urgences se font de plus en plus pressants pour venir à bout de ces solutions dont l'humanité a besoin pour sortir des problèmes complexes qui interpellent le monde.



Le 21 Janvier prochain sera certainement une tribune pour les chefs d'Etat des grandes puissances et aussi de pays Africains comme le Ghana, le Botswana mais aussi le Sénégal avec la présence du président Macky Sall.



Ce dernier, par ailleurs porte-parole du Népad, va assister à ce forum important sur les questions notamment liées à l'équilibre du monde à travers des volets économiques, politiques, sociaux et culturels.



Il est donc important pour le Sénégal de participer à cette rencontre de taille qui mettra au parfum les grands décideurs du monde, de leurs responsabilités face aux enjeux et perspectives futurs qui influeront sur l'équilibre mondial.



Il est particulièrement heureux et réconfortant de voir cette participation symbolique et représentative de l'Afrique, mais particulièrement celle du Sénégal à travers les idées du président Macky Sall qui seront notamment attendues.