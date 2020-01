Date de la CAN 2021 : Ahmad Ahmad se prononce le 15 janvier prochain…

« Les dates de la CAN 2021 ? Elles seront données le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’État camerounais et ceux du football africain.» C’est ainsi que s’est exprimé le président de la Confédération Africaine de Football, Ahmad Ahmad sur les ondes de la RFI.



À l’en croire : « Officiellement, il s’agit de s’adapter aux conditions climatiques puisque les mois de juin-juillet correspondent à la saison des pluies au Cameroun. » Mais, officieusement, beaucoup d’observateurs estiment qu’il s’agit surtout d’une conséquence de la réforme du Mondial des clubs, opérée par la FIFA, qui aura lieu en juin-juillet 2021.



Théorie que le patron de la CAF a tout simplement réfuté en ces termes : « J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo.»