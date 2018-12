Dash Plan : Les mis en cause jugés mardi

Les dix personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Dashplan seront présentées au juge mardi prochain. C’est L’Observateur qui donne l’information en indiquant que l’affaire a été enrôlée pour cette date.



Dash Plan est cette liste de plus de 200 filles taxées de «faciles» qui circulent sur le net, avec leurs noms, adresses, photos et numéros de téléphone.



Cette liste a été montée et balancée sur les réseaux sociaux par des individus qui, par ce moyen, faisaient du chantage aux concernées. La bande est tombée mercredi. Grâce à la division spéciale de cybersécurité de la police.