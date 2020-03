(Darou Marnane) Khadim Ndiaye, Inspecteur du commerce : "La maladie est bien présente chez nous".

C'est désormais terminé cette vague de rumeurs qui laissaient entendre que le Coronavirus n'était que manipulation. Les populations sont désormais conscientes de l'existence de la pandémie. Khadim Ndiaye, inspecteur du commerce officiant à Pikine et originaire du quartier en fait la révélation au détour d'une tournée de sensibilisation qu'il a initiée et au cours de laquelle il a distribué des produits détergents, de l'eau de javel, du savon etc... aux couches vulnérables. Les gares, les lieux de stationnement des charrettes, les daaras...ont été les principales cibles du leader politique de l'Apr.



"Nous n'avons pas besoin de prouver l'évidence. Cette maladie est bien là à Darou Marane. Nous condamnons fermement ces déclarations néfastes qui se font à travers les réseaux sociaux et qui semaient le doute dans l'esprit des populations. Heureusement que l'État du Sénégal a su prendre ses responsabilités à temps." Il se réjouira des mesures drastiques prises allant de l'arrêt des rassemblements à la fermeture des écoles en passant par la mise à terme de certains vols vers et en provenance de certains pays touchés.

La délégation a été reçue par le chef religieux de Darou Marnane, Serigne Mbacké Daba Sarr qui priera pour les initiateurs de cet élan de solidarité.