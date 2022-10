Darou Khoudoss (Tivaouane) : Fatou Diané invite les femmes à se rapprocher des structures mises en place pour relever les défis.

Le ministre de la femme, de la famille et de la protection des enfants, Fatou Diané, était à Darou Khoudoss dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Elle a saisi l'occasion pour rappeler l'importance et la place de la femme dans la société, mais surtout des différentes structures mises en place pour les appuyer dans tous les secteurs d'activités grâce au Président de la République.



Cette journée, déclare-t-elle, célèbre la femme rurale qu'elle soit, agricultrice, pêcheuse, transformatrice. Selon elle, "elle permet d'évaluer les améliorations et les avancées de notre pays en faveur des femmes rurales afin de pouvoir analyser les défis et les contraintes liées à leur autonomisation".



Cette stratégie devra permettre d'appuyer les femmes pour plus d'autonomisation également pour promouvoir leur leadership. Il s'agira, pour elle, d'œuvrer dans le sens de leur offrir des formations de renforcement de capacité et des financements. Aussi, à travers la campagne mise en place pour une"effectivité et une sécurisation du droit du foncier des femmes", ces dernières pourront avoir accès au foncier pour leurs activités génératrices de revenus. Pour la concrétisation de cette initiative, un plaidoyer est lancé pour combler le fossé existant entre les lois et les pratiques foncières en vue d'une effectivité et d'une sécurisation des droits fonciers des femmes dans trois pays africains (Ouganda, Éthiopie, Sénégal). Ainsi, cela permettra également de bâtir une alliance nationale femmes et foncier attractive beaucoup plus dynamique à faire valoir le droit des femmes à l'accès et au contrôle de la terre.



Fatou Diané qui était accompagnée du ministre de la microfinance en a profité pour distribuer un important lots de matériel aux femmes rurales pour les appuyer dans leurs activités.