Darou Khoudoss : El hadj Diouf pour le maintien des acquis de développement.

Le responsable politique à Darou Khoudoss qui a obtenu un taux de 54,16% à la dernière présidentielle, (un taux au dessus de la moyenne départementale qui est de 49%), opte pour le maintien des acquis afin de hisser la localité vers le développement.



El Hadji Diouf, Responsable de l’Alliance Pour la République qui a été l’artisan du parrainage du candidat Macky Sall plaide pour la démocratisation des réformes afin que Darou Khoudoss puisse bénéficier de toutes les dimensions du développement endogène et autocentré de la zone qui regorge de potentialités. Le responsable politique qui parle aujourd’hui de défis à relever avec le second mandat du président Macky Sall, attend de voir se concrétiser certaines promesses dont les grands chantiers du chef de l’État pour l’amélioration des conditions de vie des populations avec au premier plan les jeunes et les femmes...