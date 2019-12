Daouda GBAYA, président de l’AMJS : « Il faut changer de paradigme dans le traitement de l’information sur la migration»

Il y a trop de sensationnel dans les informations diffusées par les médias concernant les questions migratoires. C’est le constat amer fait par Daouda Gbaya. Le président de l’Association des journalistes en migration et sécurité estime qu’il faut aller au-delà des émotions en offrant au public des sujets poignants par le biais d’investigations. A l’en croire, l’amélioration de la qualité du traitement de l’information passe par la mise en exergue des échecs et réussites des migrants dans leur pays d’origine et leur pays de destination. Daouda Gbaya s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de remise de prix du meilleur reportage sur la migration tenue en marge de la commémoration de la journée mondiale des migrants. Des distinctions qui ont été décernées à quatre catégories de médias : presse écrite, radio, télé et presse en ligne.