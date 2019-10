Danthiady : le lycée équipé en matériel informatique par Me Malick Sall

Le Lycée de Danthiady revit. Il a reçu un important lot de matériel de la part du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall. La cérémonie de réception a eu lieu ce jeudi, et a été présidée par le Dage du ministère de la Justice, Abdoulaye Sy.

Ce geste apporte une satisfaction à une doléance formulée par les élèves de Danthiady, le village natal du ministre, dans le département de Matam, en juillet 2017. Le lot de matériel est composé de 15 ordinateurs, 20 unités centrales, 10 tables, 36 chaises, un serveur, deux grandes imprimantes professionnelles et deux imprimantes moyennes, entre autres consommables informatiques.

« Le don que vient de faire le ministre de la justice s’inscrit dans les instructions du chef de l’Etat qui avait demandé que les cadres s’investissent dans leur localité d’origine pour servir de levier pour le développement. Ce n’est pas le premier don qu’il fait à l’endroit des populations. Il est résolument engagé à servir les populations. Il apporte tous les jours son soutien aux populations », a dit Abdoulaye Ly, le DAGE du ministère.



Mamadou Diédhiou, Proviseur du lycée a exprimé sa satisfaction sur le geste du ministre. « Ce matériel pourra contribuer au renforcement des performances scolaires. Nous allons l’utiliser à bon escient », a promis le proviseur qui a aussi demandé aux autorités l’électrification du lycée. Cette doléance pourrait trouver satisfaction dans les plus brefs délais. Abdoulaye Sy a dit aux populations que le Garde des Sceaux a pris bonne note et va prendre contact avec son collègue de l’énergie pour que la question de l’électrification soit un vieux souvenir.