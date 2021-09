« Dans la Tête de Aliou Cissé » : Boulaye Dia, le point d'appui de Sadio Mané.

Si l'attaquant du club espagnol de Villarreal n'a pas marqué, il a mouillé le maillot pendant 80 minutes, n'hésitant pas à presser haut la défense adverse.







Aliou Cissé a choisi de l’aligner en pointe d’un 4-2-3-1. Et, l’équipe a été au diapason, avec un match engagé, à défaut d'être parfait.







Joueur de fixation et de surface, l'ancien rémois est un parfait complément de Sadio Mané, qui dézone beaucoup. Le but de l’attaquant de Liverpool, sur un une-deux avec l'avant-centre de Villarreal (1-0, 56e), en est la preuve parfaite.







En charge de l'organisation du jeu, Mané dispose désormais d'un réel point d'appui à ses côtés, en la personne de Boulaye Dia, positionné en tant que numéro 9 lors de ses quatre titularisations, en cinq matches joués avec les Lions.







Gerard Moreno, superbement trouvé sur une talonnade de l'ancien rémois (73e), en finale de la Supercoupe d'Europe contre Chelsea (1-1 a.p., 6-5 aux t.a.b.), ne dira pas le contraire. Même si le joueur de Villarreal n’est jamais parvenu à être décisif en sélection. L’international sénégalais court toujours après sa première réalisation avec les Lions.







Ce qui n’enlève en rien le mérite de l'ancien rémois qui compense ce manque d’efficacité par des appels de balle et fausses pistes pour ouvrir le chemin des buts à Sadio Mané et Ismaïla Sarr. Un style et une identité du football africain, où il faut un point d'appui, très efficace dans la surface. Surtout face à des défenses regroupées en bloc bas.







Le sélectionneur devrait encore lui offrir sa chance. Dans une position purement axiale, c’est un élément important qui peut jouer en pivot et faire des remises ou garder le ballon et de faire remonter tout le bloc.