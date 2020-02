Dans l'air du temps Le "Cleaning Day" : New Deal ou séduction politique ? (Par Gallo Thiam, Médina)

A revoir certaines anciennes images de la capitale sénégalaise, Dakar, on a le vertige avec ses bacs d'ordures puantes par-ci, décharges à ciel ouvert par-là, épaves de voitures ça et là, des eaux usées ruisselant dans les rues ! Presque partout, c'était le même décors. Pointée du doigt, la ville Dakar s'offrait à nos yeux comme une des métropoles africaines parmi les plus sales, très sale même, avec son lot de nuisances qui affectaient la vie des citoyens. Ce dérèglement des normes hygièniques et santaires, mal vécu par les sénégalais, surtout les dakarois, a jadis posé aux pouvoirs publics de problèmes majeurs d'insalubrité.







Face à cette situation, et devant l'urgence, le Président Macky Sall, s'inspirant de son collègue, Paul Kagamé, Président de la République du Rwanda, a théorisé le "Cleaning Day" (littéralement en wolof "Set Setal"), pour rompre avec la trajectoire maladroite de l'évolution de l'agglomération dakaroise.







Le "Cleaning Day" ne renvoie-t-il pas au Set Setal années 1988 et 1989 ? Ce mouvement spontané des jeunesses daakaroises, particulierement médinoises, lequel mouvement avait inspiré Youssou Ndour, à sortir deux tubes, "Set" et "Xaleey Médine", pour magnifier leur engagement citoyen. Armés de balais, de pinceaux, de peinture, les jeunes avaient nettoyé les rues, et les trottoirs, et fixé la mémoire de leurs quartiers respectifs (personnages historiques notamment marabouts, footballeurs, politiciens) en gratifis peint les murs. Certains ont bravé le temps. À la différence du Set Setal des années 90, le "Cleaning Day", voulu très sobre par le Président Sall, parce que citoyen, n'est programmé que le premier samedi de chaque mois, et axé sur le nettoiement des grandes artères des villes, marchés, écoles et autres. Ce pour rendre la capitale, Dakar, "clean", également lui donner un visage, souriant, dynamique et attrayant, à l'image de Kigali, "la ville la plus propre d'Afrique". Cette programme a fait taches d'huile dans les autres capitales régionales. Le souci d'un espace public meilleur a toujours impliqué les populations qui, dans leur quête du bien et du beau, ont cru à cette mission de rendre reluisant les espaces de vie jusqu'aux plus intimes. Lorsqu'une entreprise d'envergure nationale se présente, dit-on, toutes les autres actions de faibles portées sont laissées entre les mains des incrédules, des apatrides. Suffisant pour justifier toute la frénésie actuelle contre l'insalubrité dans tout le Sénégal.







Mais, M. le Président, est-ce que les hommes politiques devraient-ils prendre le "Cleaning Day" comme un mode transitoire d'instaurer une nouvelle gouvernance dans nos localités ? Au-delà de cette effervescence citoyenne, saluée par tous, se cache, contrairement à vos instructions, une appropriation militante par certains acteurs politiques, comme nous en sommes habituée en de pareilles situations. Tous les moyens sont bons pour s'afficher. Ici, il ya un ministre qui, pour échapper à la guillotine, (à quand le prochain remaniement ministériel ?), "bunkarise" jalousement son fief, là-bas des maires rivalisent avec des Directeurs généraux qu'ils considèrent comme "les nouveaux reconvertis de la République", là aussi, des députés, ne voulant pas rater le TER à la prochaine législature, se crépent les chignons avec des conseillers municipaux, ces derniers contestés malheureusement par leurs militants de base qui leur reprocheraient de ne pas substituer à des GAP ambulants, et tout ça, sur un terrain d'affrontements fraternels entre partisans la même chapelle politique. Ces adversités politiques, sous haute surveillance policière, ont à tort obstrué, dans bien des localités, le travail de groupes collégiaux, clubs de randonnée ou groupements citoyens venus jouer leur partition. M. Le Président, dans ce "Cleaning Day", la logique morale voudrait que le traitement symptomatique des problèmes politiques ne s'exportent pas sur ce terrain. Cette nouvelle démarche d'actions se doit d'être orientée uniquement vers la satisfaction des besoins vitaux des populations. Nous y adhérons.







Monsieur le Président, croyez-vous que vos concitoyens sont-ils prêts pour exécuter convenablement ce plan d'investissement humain à grande échelle ? Ici, à la Médina, la culture de la gestion environnementale porte sa négation dans la mesure où le concept de voie publique est confiné en "mbèdum buur"(Lu waay neex def) Ici, l'occupation anarchique de l'espace public est à son summum avec les marchands de tabliers, les enclos de moutons et de bœufs, les ateliers de menuiserie métallique ou ébéniste, les garages de mécaniciens, les salons de coiffeurs qui ont pignon sur rue. A la Médina, tout comme à Dakar, il doit y avoir une prise de conscience qui s'imposersait à tout un chacun. Car, pour reconstruire cette nouvelle mentalité, il nous faut avoir effectivement une nouvelle vision, celle-ci devant lier action et discipline. Justement, c'est ici, la voie royale qui donnerait non seulement à Dakar, mais à toutes les capitales régionales, ce nouveau visage tel voulu par tous les sénégalais.