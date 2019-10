Dangote Cement clôt sa "Semaine de la Durabilité" en offrant une maternité de 35 millions FCfa au district sanitaire de Pout

L'éducation et la santé sont les deux principaux volets dans lesquels Dangote Cement Senegal a décidé d'investir dans le cadre de la phase 2 de sa politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse). C'est d'ailleurs dans cette dynamique d'action qu'elle a démarré sa "Semaine de la Durabilité" instituée avec l'aval de la maison-mère. Ces réalisations sont le fruit des travaux du Cadre de concertation regroupant Dangote Cement Senegal et les différentes municipalités riveraines. L’objectif de ce Cadre de coopération est d’accompagner ces municipalités dans leurs efforts de développement. Ainsi après Diass, Keur Moussa et Fouloume, Dangote Cement Senegal a clôturé sa "Semaine de la Durabilité" à travers l’inauguration de la nouvelle maternité du district sanitaire de Pout. Entièrement équipée, l’infrastructure a coûté 35 000 000 millions de francs Cfa. "Avant nous avions des salles d'hospitalisation mixtes. À présent, ce bijou va nous permettre d'accueillir les patientes en provenance des communes de Keur Moussa, Cayar et Diender. Nous remercions Dangote Cement Senegal de nous avoir permis de résoudre en un temps record une vielle doléance", s’est réjoui Amadou Makhtar Sarr, le maire de la commune de Pout. " Nos collectivités territoriales ont des budgets très faibles. Vraiment toutes les entreprises des localités environnantes doivent s'inspirer de Dangote Cement Senegal. Nous prions pour l’accroissement de son chiffre d’affaires afin qu'il puisse faire plus au grand bonheur des populations", a ajouté le maire.

Le Directeur administratif et financier de Dangote Cement Senegal, Ousmane Mbaye, a quant à lui, tenu à faire savoir que " c'est le Cadre de concertation institué entre notre entreprise et les collectivités locales voisines qui a permis la réalisation de ces projets dans les domaines de l'éducation et de la santé". Pour lui, cela n'est que le début d'une collaboration qui se veut fructueuse. "Ce n'est qu’un premier pas. Les communes nous ont proposé d'autres projets, nous sommes en train de les étudier afin de pouvoir les démarrer".