Danemark / Super-Liga : Dame Ndoye marque son 100e but avec Copenhague

L’attaquant sénégalais a permis à son équipe de dominer Odense OB (0-1) sur sa propre pelouse, en marquant l’unique but de la rencontre à la 77e.



Avec cette réalisation, Dame Ndoye signait son 15e but de la saison avec Copenhague, et son 100e but en Super-liga, le championnat d’élite danois. Une véritable performance !