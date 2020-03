Dame Mbodj, Sg Cusems/Authentique : « Le ministre de l’Education doit développer des plateformes d’apprentissage à distance »

Après la suspension des cours par le chef de l’Etat en raison de la pandémie de coronavirus, la réaction des syndicats d’enseignants commence à tomber. Joint par téléphone par Dakaractu, Dame Mbodji, Sg Cusems/Authentique salue les mesures prises par le chef de l’Etat. Selon lui, le président Macky Sall devrait continuer sa logique de prise de décision extrême en interdisant les vols en provenance ou en partance des pays à forte contamination du virus.



Le président de la République n’a ajouté qu’une semaine

« J’ai suivi la décision du chef de l’Etat comme tous les Sénégalais. La première remarque, c’est qu’il faut qu’on rétablisse les faits. Le président de la République parle de trois semaines, c’est une semaine qu’il a ajouté. Même s’il n’y avait pas le coronavirus, à partir du 20 mars, les cours allaient vaquer parce que dans le calendrier scolaire, du 20 mars au 05 avril, les écoles ferment. Il faut que les sénégalais le sachent. »

Le Chef de l’Etat doit fermer les frontières aériennes avec les pays pandémiques

« La deuxième remarque c’est même si la mesure peut être appréciée positivement, je conviens que c’est une mesure qui va manquer d’efficacité parce que ce n’est pas accompagné de fortes mesures que les Sénégalais attendaient. Même si le Sénégal n’a pas une sécurité alimentaire, si on ferme le port de Dakar, on risque d’avoir un problème d’approvisionnement, mais le véritable danger ce n’est pas le port de Dakar, c’est plutôt nos aéroports. Nos aéroports (Aibd et Cap Skirring, Ndlr) où une pandémie a été déclarée : la France, l’Espagne et l’Italie, même les ressortissants Sénégalais qui sont dans ces pays ne doivent pas avoir accès au Sénégal. C’est une décision forte que le président de la République devrait prendre. Dans la fermeture des frontières, on peut épargner les frontières maritimes parce qu’elles ne constituent pas un danger et cela a été confirmée par les spécialistes. Je pense que le président doit prendre son courage à deux mains pour fermer nos frontières aériennes aux pays fortement infectés. »



Mesures d’interdiction des surcharges sur le tatas et DDD

« Le président de la République doit dans le contexte actuel, prendre des mesures pour interdire les surcharges dans les transports publics. Les Tata et DDD continuent dans la promiscuité et ça, c’est le plus grand danger parce que les gens sont dans des promiscuités qui peuvent très facilement capter le virus. Il doit prendre des mesures pour exhorter le ministre de l’Intérieur à instruire les forces de l’ordre et de défense pour qu’elles veillent sur les surcharges dans les transports en commun. »



Le ministre de l’Education doit développer des plateformes d’apprentissage à distance

« Concernant l’autre mesure que le président doit prendre au-delà de la fermeture des écoles, le ministre de l’Education devra développer des plateformes d’apprentissage à distance pour permettre aux élèves à travers les ressources numériques, de suivre des cours qui seront encadrés par le ministère avec les moyens logistiques et des moyens humains qui seront dégagés. Je pense qu’il y a une pléiade de mesures à prendre pour être plus efficace. Cela permettrait de retenir les enfants. C’est pour permettre d’accompagner les mesures prises par la fermeture des écoles. Par contre, je suis même d’accord sur le principe parce que si on se barricade on se sauve, mettre en quarantaine tous ceux qui étaient en contact avec les citoyens testés positifs. »