Dame Diop ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat à Kolda : « Nous allons terminer la construction du lycée technique de Kolda entamé depuis longtemps… »

« Nous allons terminer la construction du lycée technique de Kolda entamé depuis longtemps. L’entrepreneur a été déjà choisi et les travaux vont débuter bientôt. Le président de la République nous instruit de le finir pour le plus grand bien des élèves », déclare Dame Diop ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, venu présider la signature de contrat entre le 3 FPT et l’Union européenne.



Abondant dans la même optique, il poursuit en ces termes : « l’emploi des jeunes n’est pas un problème spécifique au Sénégal mais un problème mondial. Ainsi, avec la signature de ces 27 projets financés par l’Union européenne à hauteur de 1 milliard 294 millions avec le 3 FPT va nous permettre de l’emploi via la formation professionnelle. Aujourd’hui, nous devons avoir beaucoup d’innovation en développant l’entrepreneuriat, l’emploi des jeunes et l’auto employabilité. Je serai particulièrement attentif sur le suivi de ce projet et sur la qualité de la formation professionnelle déroulée.



Pour régler le problème de l’emploi, nous devons nous appesantir sur la formation professionnelle. En ce sens, nous pourrons lutter contre l’émigration clandestine dans les zones de Tamba, Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. C’est pourquoi, nous avons investi dans ces zones-là pour prouver aux jeunes qu’on peut rester ici et réussir chez-soi. Je lance un appel aux chefs d’établissement bénéficiaires de projets d’être professionnels et persévérants en ouvrant les centres aux jeunes pour l’atteinte des objectifs. »



Restant sur la même dynamique, il précise : « je ne me fais pas de doute sur l’équité territoriale et sociale car elles doivent être notre règle. En ce sens, en intervenant au nord et au centre en laissant en rade le sud, nous laissons un déséquilibre sur l’équité territoriale. Le Sénégal est un et indivisible et c’est pourquoi toutes les politiques doivent avoir touché tout le monde et avoir le même résultat », conclut-il...