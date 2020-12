Dame Diop (Ministre de l'emploi et de la formation professionnelle) : « De 87 en 2012, nous sommes à plus de 120 structures aujourd'hui »

Son projet de budget voté par la majorité à l'Assemblée nationale par les députés, le ministre de l'emploi, de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'insertion rassure que des efforts considérables son en train d'être consentis par le gouvernement Macky Sall pour relever les défis de la formation professionnelle et de l'apprentissage professionnel.



Pour le ministre Dame Diop, la structuration de l'économie nationale demande de nouveaux défis comme celui de la qualification professionnelle.



"De 87 en 2012, nous sommes à plus de 120 centres voire structures de formation professionnelle au Sénégal. Cela dit que nous avons, en 8 ans renforcé la qualification des jeunes avec un changement de paradigme en mettant beaucoup de moyens et d'investissements dans la formation professionnelle", a laissé entendre le ministre Dame Diop, qui rassure également que l'investissement et l'innovation occuperont une place importante dans l'exécution de ce projet de budget 2021, estimé à plus de 62 milliards et voté par le parlement...