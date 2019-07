Dame Diop : « Je vous invite à prôner l'intercommunalité pour avoir les deux hectares nécessaires pour la construction du centre de formation de dernière génération »

Le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et de l'Emploi est à Ziguinchor depuis ce jeudi et pour deux jours. Dame Diop avant de présider le Crd qui aura lieu vendredi, a fait une visite de chantier d'abord à Oussouye puis à Ziguinchor. Mais à Oussouye, après avoir constaté l'état de délabrement très avancé du centre de formation technique, il a annoncé la reconstruction d'un nouveau centre flambant neuf. C'est pourquoi il a demandé aux autres communes de s'adjoindre à la commune d'oussouye pour primer l'intercommunalité et obtenir les deux hectares nécessaires pour la reconstruction du centre de dernière génération comme le souhaite le président de la République.