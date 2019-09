Dalifort : la SAR apporte des précisions sur l’origine du feu sur un de ses pipe-lines

Un incendie s’est déclaré à Dalifort. Plus précisément au niveau d’un des pipe-lines de la société africaine de raffinage près des rails. Selon les Sapeurs-Pompiers, les travaux du Train Express Régional sont la cause de cet incendie. Une version corroborée par la Société Africaine de Raffinage qui à travers son service de communication a fait savoir que le feu constaté vers le quartier de DALIFORT n’est pas issu d’une fuite des pipes de la Sar.

Mais qu’il est occasionné par une intervention des agents du TER qui ont procédé à des fouilles avec une meule pour sectionner des barres de fer dans un regard en aval du bassin de rétention. La SAR d’être plus précise en faisant savoir que cela s’est passé dans la zone de sécurité des pipes de la SAR qui traversent de part et d’autre, la zone de DALIFORT.

Enfin la même source d’indiquer que dès que le feu s’est déclenché, les équipes de la protection civile et de la SAR se sont rendues sur les lieux et ont procédé à la maitrise du feu et à la sécurisation des alentours.