Dakar-Ziguinchor / Dakar-Maroc : Deux nouvelles lignes ferroviaires bientôt fonctionnelles.

S'exprimant sur les difficultés qui sévissent dans le secteur ferroviaire, le secrétaire d’État chargé du réseau ferroviaire, Mayacine Camara, fait savoir qu'«il ne peut y avoir d’émergence sans le réseau ferroviaire. Raison pour laquelle une priorité lui a été réservée par les chefs d'État, la CEDEAO et l’UEMOA».



Poursuivant son allocution, Mayacine Camara précisera que « le Sénégal depuis quelques années a mis l'accent sur le développement ferroviaire ». Des efforts allant dans ce sens ont été consentis. Ainsi, l’ambition du Sénégal va au-delà de la relance de l’axe Dakar-Bamako. À en croire Mayacine Camara, deux nouvelles lignes ferroviaires seront développées. L’une ralliera la capitale au sud (Ziguinchor et Guinée Bissau) et l’autre la capitale au nord et pourra intégrer le Maroc.



Pour finir, note le secrétaire d’État chargé du réseau ferroviaire, «50% du problème du transport de masse dans la sous-région pourra être réglé si toutefois l’axe Abidjan-Niamey parvient à être connecté ».