Dakar-Plateau: l'Avenue Louis Faidherbe va porter désormais le nom du Président Macky Sall

Dans un communiqué de presse, le maire de la commune de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, informe que le conseil municipal de ladite commune a " décidé de rebaptiser l'Avenue Louis Faidherbe. " Celle-ci porte désormais le nom de: " Avenue Président Macky Sall", a-t-on lu dans le communiqué.



D'après l'édile du Plateau, il s'agit pour les populations à travers leurs représentants, de " témoigner toute leur reconnaissance à cet illustre Homme d'État qui, durant tout son magistère, a toujours su prêter une écoute attentive à leurs préoccupations en soutenant et en accompagnant de manière efficace, déterminée et décisive, toutes les initiatives portées à son attention...".



Après avoir également mis l'accent sur les réalisations de ce dernier à travers le PSE au "profit des Dakarois", le maire invite ses " compatriotes", les " services", " entreprises" et " structures publiques", " parapubliques" et "privées" etc, " à tirer toutes les conséquences de droit qu'induit ce changement de dénomination".