Dakar-Plateau : Des conseillers municipaux dénoncent « une distribution partisane des vivres destinés à la population de la commune »

La distribution des vivres destinés aux populations dans le cadre de la pandémie du Coronavirus continue de faire couler beaucoup d'encre dans certaines localités du pays, et Dakar-Plateau aussi n’est pas épargné par cette polémique.En effet, un communiqué signé par des conseillers municipaux de la commune de Dakar-Plateau dénonce la manière dont les vivres destinés aux populations de la commune sont en train d'être distribués."Nous, conseillers municipaux de la Commune du Plateau, avons constaté avec regret que de manière répétitive et persistante, dans cette période de chaos, avec notamment le déclenchement de la lutte nationale contre la pandémie du Covid 19, que le maire Alioune Ndoye s’illustre avec des méthodes déloyales et prohibées dans la distribution des vivres destinés aux populations de la Commune qui en ont le plus besoin", rapporte le communiqué.Ces conseillers municipaux alertent l'opinion publique et la plus haute autorité du pays sur de tels agissements."Nous tenons à alerter encore une deuxième fois l’opinion publique et les autorités étatiques, au premier chef desquelles le Président de la République, sur les agissements du maire Alioune Ndoye, qui sapent sérieusement les fondements et les objectifs de cet élan d’entraide sociale impulsé par le Président de la République Macky Sall, en parfaite intelligence avec toutes les forces vives de la nation", soulignent-ils.Ces conseillers municipaux dénoncent également la mise à l'écart de l'équipe municipale au profit de militants politiques."À Rebeuss, l’aide destinée à toute la population a été livrée chez une responsable politique, présidente de la Section locale du Parti socialiste ; la même méthode est mise en branle à Darou Salam, Kayes Findiw, Thieudème, Yakh Dieuf, Cité Cap-verdienne, entre autres quartiers de la Commune du Plateau. Ici et là, l’aide destinée aux populations a été acheminée directement chez les responsables locaux du Ps ; le cas de Niayes Thioker est plus flagrant, où la responsable socialiste avoue sur une vidéo largement diffusé avoir donné à ses militants, non sans affirmer avec insolence qu’elle ne se préoccupe pas des élus et du Délégué de Quartier.Dans tous les cas précités, les partisans du maire Alioune Ndoye usent, abusent, avec un clientélisme honteux, de l’aide alimentaire destinée aux populations.Outre ce partage sectaire d’une aide publique, nous Conseillers de la commune du Plateau, dénonçons vigoureusement la mise à l’écart par le maire Alioune Ndoye de l’équipe municipale avec laquelle, il ne communique pas, mettant somme toute les populations dans l’ignorance totale de la stratégie communale, s’il en existe, pour faire face au Covid-19" ont-ils dénoncé...

Ont signé le collectif des conseillers municipaux :