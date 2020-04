Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès / Exclues de l'aide alimentaire : «Cette décision est très pertinente.» (Babacar Sow, FGTS/ Rufisque)

Avec l’acte 3 de la décentralisation, la ville est devenue une circonscription administrative sans territoire propre, avec une répartition des rôles entre les communes, anciens arrondissements. Alors cette décision de ne pas inclure les Villes de Dakar, Pikine, Rufisque, Thiès dans le programme d’urgence de la distribution des vivres, est très importante.



Selon le SG de la FGTS section Rufisque, Babacar Sow, « Ces 4 villes ont un statut spécial. La ville en soi n’a pas de territoire. Elle était composée d’ex communes d’arrondissement, qui sont devenues des communes de plein exercice. Cette décision est très pertinente. Le maire de la ville de Rufisque a déjà pris les devants en dotant les 3 Maires des communes de Rufisque Est , Nord et Ouest de vivres pour soutenir les démunis et en prenant en charge les Daraas qui se trouvent dans ces trois communes ».



Alors toutes les communes du pays, à l’exception des villes englobant des communes qui étaient des communes d’arrondissement, auront droit à l’aide alimentaire de 69 milliards de l’État du Sénégal pour faire face à cette crise. «Les communes qui forment les territoires où résident les populations sont plus aptes à assurer la distribution de l’aide alimentaire. L’État peut donner directement les aides aux Maires des communes qui vont les répartir aux ayants droit comme l’a fait le maire de la ville de Rufisque, mais ce n’est pas suffisant.



Cette crise économique qui secoue le monde entier qui est très touché par la maladie à Coronavirus, a rendu la majeure partie de la population vulnérable. Les salariés, les chômeurs, les acteurs qui gravitent autour du secteur informel sont devenus vulnérables. Il faut que cette distribution soit équitable pour toutes les couches de la société sénégalaise », a ajouté Babacar Sow qui milite pour le respect des droits des travailleurs des collectivités territoriales.