Dakar-Pikine-Rufisque : Les impactés du TER accusent l'Apix et portent plainte contre le gouvernement auprès des bailleurs .

Le collectif national des impactés du Ter des départements de Dakar, Pikine et Rufisque a annoncé ce vendredi, sa plainte contre le gouvernement du Sénégal. Selon le coordonnateur national dudit collectif, Ibrahima Cissé, la plainte est éligible et sera déposée auprès des bailleurs. Cette dernière va engendrer de nouvelles négociations entre les victimes et l'Etat du Sénégal. Les impactés qui faisaient face à la presse ce vendredi, n'ont pas n'épargné l'agence nationale de la promotion des investissements et des grands travaux (Apix). Ils invitent l'agence à apporter des éclaircissements par rapport aux 10 milliards de fonds sociaux qui leur ont été octroyés.