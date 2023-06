Dakar : La circulation des motocyclettes et cyclomoteurs interdite ce dimanche de 13h à 00h (Préfet)

Pour des raisons de sécurité, le préfet du département de Dakar interdit la circulation des motocyclettes et des cyclomoteurs ce dimanche 25 juin 2023, de 13 heures à minuit.



Dans cet arrêté, il est aussi signalé que les motocyclettes et cyclomoteurs des forces de défense et de sécurité ainsi que ceux des services de santé ne sont pas concernés par cette mesure. Une dérogation peut être accordée, en cas d'impérieuse nécessité.



Le préfet de Dakar invite le commissaire central de Dakar et le commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Dakar de procéder à l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera...