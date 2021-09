Dakar « Immeuble Rey Tall Amar » : Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre rend visite à son disciple Cheikh Tall…

Après la visite de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké lors de l’ouverture du showroom à Fass, c’est au tour de Serigne Cheikh Mbacké Abdou Khadre d’effectuer ce lundi 13 septembre une visite de courtoisie à son disciple, l’homme d'affaires et entrepreneur Cheikh Tall.



Accueilli dans la plus grande sobriété dans les locaux de l'immeuble Rey Tall Amar, le guide religieux, Khalife de Serigne Abdou Khadre Mbacké Khadimou Rassoul, a magnifié ses relations avec son disciple qui ne datent pas d’aujourd’hui. Après l’installation du guide religieux dans l'immeuble « Rey Tall Amar », Serigne Mame Mor fait savoir que Cheikh Tall est un « talibé » exemplaire qui reste constant et régulier dans ses actions au sein de la confrérie. » Par ailleurs, son oncle El Hadj Mor Maty Sarr a apporté son témoignage et sollicite des prières pour que son neveu reste dans la continuité.



Avant de prendre congé, le guide religieux a rappelé les relations entre les deux familles qui remontent à fort longtemps, du vivant de son défunt père, Serigne Abdou Khadre Mbacké...