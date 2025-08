Dakar/Hanne Maristes : interpellation d’un trafiquant avec plusieurs conditionnements de chanvre indien

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation d’un individu pour détention et trafic de chanvre indien, à l’issue d’une opération ciblée menée au quartier Hanne Maristes.



Cette action découle de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant une activité suspecte de revente de stupéfiants dans la zone.



Sur place, les agents ont appréhendé le suspect en possession de :

• 23 cornets conditionnés à 1 000 FCFA l’unité,

• 14 paquets vendus à 2 500 FCFA l’unité,

• 5 paquets proposés à 5 000 FCFA l’unité.



Les analyses ont confirmé que tous les produits contenaient du chanvre indien.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin de remonter la filière d’approvisionnement et identifier d’éventuels complices.