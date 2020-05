Dakar : Embouteillages au lendemain de la levée des restrictions par Macky Sall.

Sur l’axe Pont Hann - Malick Sy, le trafic automobile a augmenté du fait certainement, du réajustement des horaires du couvre-feu, des horaires de bureaux et la réouverture des marchés 6 jours sur 7. Au niveau de cette grande artère, on a pu constater aujourd’hui une augmentation du nombre de voitures roulant dans les rues Dakar.



Les routes du centre ville et ses ruelles étaient particulièrement saturées ce mardi en début d'après-midi, au lendemain du discours à la Nation du Président Macky Sall. Il en est ainsi presque partout, évidemment, surtout au niveau des artères habituellement denses, bruyantes et fatigantes de la capitale sénégalaise.



En effet, les automobilistes dakarois ont perdu plusieurs heures dans les bouchons Le conducteur empruntant son véhicule en matinée au centre ville pour un trajet de 30 minutes pendant les heures de pointe aura ainsi passé plus de temps que d'habitude dans les embouteillages.



Aussi, la fréquentation des transports en commun a visiblement augmenté. La dernière sortie du Chef de l’Etat, décidant de la levée des mesures restrictives liées à la gestion du Covid-19, a visiblement mis un terme au jeûne des libertés auquel étaient astreints les Sénégalais depuis plusieurs semaines.



L’on se demande dès lors si les mesures d’allégement qui «déconfinent» les citoyens, ne va pas accentuer la propagation du virus.