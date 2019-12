Dakar Digital Show 2019 / « Building a startup nation» : La Sonatel dévoile ses offres CLOUD.

Sonatel lance la quatrième édition du Dakar Digital Show marquée cette année par une ouverture officielle ce 3 décembre avec un panel organisé sur le thème central «Building a start-up nation» animé par M. Papa Amadou Sarr, Délégué Général à l’Entreprenariat Rapide des femmes et des jeunes (DER), M. Sékou Dramé, CEO Sonatel, M. Omar Cissé, CEO InTouch, Mme Birame Sock, CEO Kwely et le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications. Et la signature de la Convention de Partenariat DER et Sonatel.



Ouvert au public les 4 et 5 Décembre 2019 le Dakar Digital Show est l’événement phare de l’écosystème numérique organisé par Sonatel depuis 4 ans. Il a pour objectif de rassembler les principaux acteurs du Digital et des Contenus et de créer un espace d’échanges et de partenariat avec comme thème de cette 4ème édition « Building a start-up nation ».



Le Dakar Digital Show combine des conférences et démonstrations dans les stands dans un style agile et riche, qui permet à un large panel d’acteurs (éditeurs de contenus, développeurs, groupes média, acteurs des médias sociaux, investisseurs, porteurs de projet, start-ups) de vivre une expérience unique.



Occasion pour le DG de la Sonatel, M. Sékou Dramé de dévoiler la nouvelle offre CLOUD et de saluer la vision des hautes autorités de l'Etat, du chef de l'Etat en premier, impulser par le Ministére de l'économie numérique et des télecommunications. Il a également profité de l'occasion pour saluer le partenariat avec la DER