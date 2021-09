Dakar Dem Dikk : la société lance les travaux de son siège pour un montant de 1,2 milliard.

La société de transport urbain et récemment interurbain, Dakar Dem Dikk, va dans une année réceptionner son nouveau siège. En effet, à travers une cérémonie de pose de la première pierre présidée par le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, Dakar Dem Dikk a lancé les travaux d’un projet de siège moderne et monumental sur un terrain de 1000 m2.



Ce nouvel édifice de cinq (5) niveaux va redonner un nouvel élan à la société dans les 12 mois à venir. De nombreux services sont prévus dans cet espace de gouvernance. Ce projet d'une valeur de plus de 1.200.000.000 de FCFA, va améliorer le cadre de vie dans l’entreprise puisqu’il est programmé au niveau supérieur des espaces de convivialité comme des salles de sport, des restaurants, une mosquée etc...