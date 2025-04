Dakar Dem Dikk S.A. se réinvente avec une nouvelle identité visuelle et digitale

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, Dakar Dem Dikk S.A. a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, marquant une étape clé dans la modernisation de l’entreprise de transport public. Entre refonte graphique et transformation digitale, cette évolution vise à rapprocher davantage l’opérateur de ses usagers.



La nouvelle identité de Dakar Dem Dikk, présentée en avant-première aux États généraux du transport et à la FIDAK 2024, repose sur un design épuré, dynamique et ancré dans le patrimoine national. Les bus arborent désormais un blanc éclatant, agrémenté des couleurs nationales en hommage au drapeau sénégalais. Un choix qui semble plaire aux usagers : selon un sondage réalisé en décembre 2024, 90 % des Sénégalais approuvent cette nouvelle charte graphique.



Au cœur de cette transformation, le logo repensé illustre une mobilité connectée et tournée vers l’avenir. « Cette nouvelle identité symbolise notre engagement envers un transport public plus moderne, accessible et en phase avec les attentes de nos usagers », explique un responsable de l’entreprise.



Avec cette refonte, Dakar Dem Dikk adopte également une nouvelle signature institutionnelle : « Encore plus proche de vous ». Ce slogan traduit la volonté de l’opérateur de replacer l’usager au centre de ses priorités.



Ce positionnement s’inscrit dans une logique d’amélioration continue des services. « Nous voulons non seulement moderniser notre flotte, mais aussi renforcer la qualité du service en nous appuyant sur l’innovation et la digitalisation », précise la direction dans un communiqué.



Au-delà du changement d’image, Dakar Dem Dikk mise sur la technologie pour optimiser l’expérience client. Parmi les nouveautés annoncées :

- La montée en puissance du centre de contacts et d’appels ;

- Un système de réservation simplifié pour faciliter l’accès aux services ;

- Une nouvelle version de l’application mobile Dem Dikk, qui sera mise en ligne prochainement.



Autant d’initiatives qui visent à rendre le transport public plus fluide, plus accessible et mieux adapté aux besoins des usagers.



Dakar Dem Dikk ne cache pas son ambition : faire de cette transformation une réussite collective. L’entreprise invite tous les Sénégalais à s’approprier cette nouvelle identité, symbole de modernité et de proximité.



Amadou Koundour