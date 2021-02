Dakar Dem Dikk : La main levée du blocage du compte bancaire demandée par le DG de DDD.

L'affaire du blocage des comptes de la société Dakar Dem Dikk a été débattue sur le fond ce vendredi 05 décembre par le Tribunal hors classe de Dakar. L'ancien Dg Me Moussa Diop était au banc des accusés suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre pour escroquerie portant sur les deniers publics, par son successeur, Oumar Boun Khatab Sylla.



Absent lors du procès, l'ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk a confié à Dakaractu que les comptes bancaires de DDD ont été bloqués depuis. Et que le Directeur Général de DDD, en l'occurrence M. Oumar Boun Khatab Sylla a fait un recours pour obtenir la main levée du blocage du compte. Cette situation de blocage a été demandée par Me Moussa Diop suite au refus du nouveau directeur de payer ses indemnités de départ en tant qu’ancien Directeur général de la boîte. La décision sera rendue le 12 février 2021.



J'ai appris, à travers la presse que je fais l'objet d'une plainte pénale



Par ailleurs, Me Moussa Diop a fait savoir qu'il a appris, à travers la presse, qu'il fait l'objet d'une plainte pénale.



Ainsi, il dénonce le fait que c'est le même jour que lui et Ousmane Sonko ont fait l'objet d'une plainte pénale. Il dira que s'il faut mourir pour la vérité, il est prêt.



Pour rappel, la société Dakar Dem Dikk veut la rétraction de l’ordonnance n°24/021, datée du 5 janvier 2020, à travers laquelle le juge Mouhamadou Rahmane Fall avait autorisé Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et biens de la société nationale à hauteur de 90 millions francs cfa...