Dakar : Comment le GIGN a libéré le personnel et les passagers d’un bus Dakar Dem Dikk pris en otage par des malfaiteurs...

Le personnel et les passagers d'un bus Dakar Dem Dik ont été pris en otage ce matin dans un lieu tenu secret de Dakar. Heureusement, la gendarmerie est intervenue à temps... Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a été mis à contribution pour dénouer la prise d'otages.

D'abord, un véhicule blindé a bloqué le passage au bus Dem Dem Dikk avant qu'une escouade ne prenne d'assaut le transport en commun...après quelques échanges de coups de feu préservant la vie des otages, les kidnappeurs sont mis hors d'état de nuire, les otages libérés...mais l'opération est loin d'être finie.

Le GIGN veut s'assurer que toutes les menaces ont été annihilées. Un chien renifleur est dépêché dans le bus pour aider à identifier un objet suspect qui s'est révélé être une bombe. L'unité de déminage est à l'ouvrage et procède à l'aide d'un robot, à l'éloignement de la menace qui sera détruite.

L'opération prend ainsi fin sans une seule perte en vie humaine et en prime l'arrestation de tous les preneurs d'otages.

C'était... un exercice de la gendarmerie nationale pour faire face aux menaces qui frappent aux portes du Sénégal.