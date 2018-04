Dakar : Capitale de l’Internet Africain du 29 avril au 11 mai

La capitale sénégalaise va abriter du 29 avril au 11 mai, le Sommet Africain de l’Internet. Selon le ministre de la communication, des télécommunications, des postes et de l’économie solidaire, Abdoulaye Bibo Baldé, il s’agit « d’une plateforme internationale qui entend privilégier la promotion des produits et services des TIC en Afrique ».



Ainsi plusieurs experts africains et internationaux venus d’horizons divers se pencheront parmi le biais de conférences, formations et réseautage sur le sujet du développement de l’Internet dans la zone africaine.



Une occasion privilégiée qui permettra aux organisations de la gouvernance et de la coordination de l’Internet et des autorités en charge des Télécommunications et de l’économie numérique en général d’apprécier avec juste mesure les conclusions au sortir de cette édition 2018.



Pour le Directeur général de l’autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes(ARTP) Abdou Karim Sall, ce sommet permettra d’apporter des éclairages nécessaires et auront un impact certain dans les prises de décision par les différents pays qui prendront part à ce grand rendez-vous dans le développement des TIC en Afrique.